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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميقلش عن 2 لتر.. فوائد مذهلة لتناول هذه السوائل

تغذية
تغذية

نصحت  دينا أبو السعود  ، خبيرة تجميل ، الفتيات بالاعتناء بالبشرة من عمر العشرينات عن طريق اتباع خطوات سهلة منها تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 2 لتر يوميا على مدار اليوم للحفاظ على نضارة البشرة ، النوم لفترات كافية ، تناول أكلات صحية.


وأوضحت  دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج " حياتك صحتك " المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى طبيعى وآمن مصرح به من وزارة الصحة عن طريق استخدامه مرتين يوميا نظرا لاحتوائه على أعشاب طبيعية منها زبدة الشيا ، الكاكاو ، التوت البرى ، الشاى الأخضر . 


وتابعت دينا أبو السعود ، أن كريم بينكي  يحتوي على فيتامينات تنشط الدورة الدموية، وهذا يزيد من نضارة البشرة ويمنع  الشحوب الذي قد يحدث في البشرة  ، ومن الممكن استخدامه قبل وضع الميكب أب، لأن كثافته قليلة جدًا، ويزيد من ترطيب البشرة إلى حد كبير .

دكتورة دينا أبو السعود الدورة الدموية وزارة الصحة الشاى الأخضر اعشاب طبيعية نضارة البشرة

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