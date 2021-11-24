ميقلش عن 2 لتر.. فوائد مذهلة لتناول هذه السوائل

نصحت دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، الفتيات بالاعتناء بالبشرة من عمر العشرينات عن طريق اتباع خطوات سهلة منها تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 2 لتر يوميا على مدار اليوم للحفاظ على نضارة البشرة ، النوم لفترات كافية ، تناول أكلات صحية.



وأوضحت دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج " حياتك صحتك " المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى طبيعى وآمن مصرح به من وزارة الصحة عن طريق استخدامه مرتين يوميا نظرا لاحتوائه على أعشاب طبيعية منها زبدة الشيا ، الكاكاو ، التوت البرى ، الشاى الأخضر .



وتابعت دينا أبو السعود ، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامينات تنشط الدورة الدموية، وهذا يزيد من نضارة البشرة ويمنع الشحوب الذي قد يحدث في البشرة ، ومن الممكن استخدامه قبل وضع الميكب أب، لأن كثافته قليلة جدًا، ويزيد من ترطيب البشرة إلى حد كبير .