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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح من مباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء ، نظيره بورتو البرتغالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة ليست مهمة بالنسبة لنادي ليفربول، وذلك بعد حسمه التأهل للدور المقبل، بل وأيضًا صدارة المجموعة، لكن محمد صلاح سيسعى لتسجيل الأهداف لتحقيق مزيدًا من الأرقام القياسية.

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

ونستعرض ماذا ينتظر محمد صلاح من مبادرة بورتو في دوري أبطال أوروبا

  • محمد صلاح إن شارك، سيخوض مباراته الـ 50 في دوري أبطال أوروبا
  • يستهدف محمد صلاح تسجيل هدف في مباراة اليوم لمعادلة رقم البرازيلي روبرتو فيرمينو كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات لنسخة واحدة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف، حيث سجل “ مو” 5 أهداف، وإن سجل هدفين سينفرد بهذا الرقم.
  • يستهدف محمد صلاح التسجيل في مباراة اليوم، ليقترب من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني في صدارة جدول ترتيب هدافي دوري الأبطال والتي يتبوأها برصيد 9 أهداف.
  • يسعى محمد صلاح للتسجيل وذلك للانفراد بصدارة قائمة ترتيب هدافي المباريات التي تجمع الفريقين، حيث سبق أن سجل “ مو” 4 أهداف في شباك الفريق البرتغالي
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