ماذا ينتظر محمد صلاح من مباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء ، نظيره بورتو البرتغالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة ليست مهمة بالنسبة لنادي ليفربول، وذلك بعد حسمه التأهل للدور المقبل، بل وأيضًا صدارة المجموعة، لكن محمد صلاح سيسعى لتسجيل الأهداف لتحقيق مزيدًا من الأرقام القياسية.

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

ونستعرض ماذا ينتظر محمد صلاح من مبادرة بورتو في دوري أبطال أوروبا