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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«أول كمبيوتر فلكي تناظري من العالم القديم».. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

صدى البلد

تحتفل مكتبة الإسكندرية بيوم المتوسط، وعلى هامش معرض "فكرة: العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة"، والمقام داخل قاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي، تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك (NOESIS)، محاضرة بعنوان "نظريات حول آلية أنتيكيثيرا: أول كمبيوتر فلكي تناظري من العالم القديم"، يلقيها  زياد مرسي، محاضر زائر لمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق، جامعة الإسكندرية.

وتقام المحاضرة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الخميس 25 نوفمبر 2021، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.
  

نظريات مبكرة


تسلط المحاضرة الضوء على تقنية أنتيكيثيرا، ففي عام 1900، اكتشف غواصو الإسفنج حطام سفينة شحن رومانية قبالة ساحل أنتيكيثيرا على عمق 45 مترًا. فأطلقت البحرية الملكية اليونانية أول رحلة استكشافية لاستعادة القطع الأثرية من قاع البحر. وفي العام التالي، استرجِعت أجزاء مما يعرف باسم تقنية أنتيكيثيرا. ومنذ ذلك الحين، كانت تلك التقنية قيد الدراسة من قبل الأثريين والعلماء من أجل إعادة بنائها بالكامل وفهم وظيفتها.

تستعرض المحاضرة تاريخ الاكتشاف والنظريات المبكرة حول تلك التقنية وأحدث المقاطع المسترجعة من الموقع.

 

مكتبة الاسكندرية يوم المتوسط التكنولوجيا اليونانية القديمة متحف التكنولوجيا العالم القديم

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