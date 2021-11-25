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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في شباك شيريف

ريال مدريد
ريال مدريد

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا “ دور الـ 16” وذلك بفوزه على مضيفه شيريف المولدوفي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات

ريال مدريد سجل هدفًا عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة العاشرة، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 30، استطاع النمساوي ديفيد ألابا تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد من ركلة حرة مباشرة، ارتطمت بالحائط البشري للاعبي شيريف وتخادع حارس مرماهم، لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 45، سجل الألماني توني كروس الهدف الثاني لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء شيريف

وفي الشوط الثاني، تمكن بنزيما من تسجيل ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء شيريف، بعد تلقيه الكرة من فيرلاند ميندي، ليؤكد انتصار فريقه، وعبوره للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد شيريف عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويفقد فرصة التأهل للدور المقبل.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

 

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