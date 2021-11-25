شوبير يلمح لتأجيل كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

قال الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى الأسبق، إن هناك احتمالية لعدم استضافة الكاميرون لبطولة أمم أفريقيا المقبلة المقرر لها يناير المقبل.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "فيما يبدو أن الكاميرون لن تستضيف كاس الامم الافريقيه وفيما يبدو كمان قد يتم تأجيل البطولة".

كشف محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" ، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيتخذ قراره النهائي في تنظيم الكاميرون لكأس أمم أفريقيا، خلال الساعات القادمة، بعد الأزمة التي حدثت لعدم جاهزية الكاميرون حتى الآن، حيث لم يتم الإنتهاء من ملعب الإفتتاح وملاعب التدريب وبعض الإجراءات الصحية.



وتابع شبانة : علم "بوكس تو بوكس" أن جلسة حدثت في فندق الماريوت بين هاني أبوريدة وأحمد مجاهد، على هامش التحضير لإفتتاح مشروع الهدف، حيث إستفسر الأخير عن إمكانية تنظيم مصر للبطولة، في حالة إستضافة الكاميرون لها، وأخطر أبوريدة مجاهد بأن هناك عرض قطري وصله بشكل شخصي لتنظيم البطولة، سيعرضه على الكاف في حالة إتخاذ قرار رسمي من المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي بسحب التنظيم من الكاميرون.