تل ابيب تشتعل.. إصابة 18 إسرائيلي بحريق كبير في بتاح تكفا

أصيب 18 إسرائيلي، اليوم الخميس، جراء حريق شب في شقة سكنية بمدينة بتاح تكفا.



وبحسب موقع "والاه" العبري، فإن حالة المصابين طفيفة، وتم نقلهم للعلاج في أحد المستشفيات.



وأشار إلى أن طواقم الإطفاء نجحت في إخماد النيران.

كشفت قناة "كان" العبرية مساء أمس الأربعاء عن نية الحكومة الإسرائيلية إقرار خطة لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس.



ووفقاً للقناة العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية بصدد الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية تتضمن بناء مستوطنة جديدة في المدينة أيضًا.



ونقلت قناة "I24" الإسرائيلية، عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، قوله إن الخطة تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة وإقامة مستوطنة جديدة دون ذكر أي تفاصيل جديدة.



وأضاف أن فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بات قريبًا جدًا، وتحديدًا بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة عقب تمرير الموازنة العامة في إسرائيل.

