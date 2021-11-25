المدارس المصرية اليابانية تكشف مزايا تطبيق انشطة التوكاتسو على الطلاب

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، عن شخصية وسلوكيات الطلاب المستهدفة و المتوقعة من خلال تعاليم انشطة التوكاتسو.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أن تطبيق انشطة التوكاتسو يهدف إلى :

أن يصبح الطلاب قادرين علي تبادل مشاعرهم وتفهم و تقبل أحاسيس الاخرين.

يستطيع الطلاب تعلم التعايش مع بعضهم البعض وتفهم وتقبل اختلاف الافكار والدين و لون الجسد و الجنس و العرق وأيضا المستوى المادي والاجتماعي.

المشاركة المجتمعية من خلال تنفيذ الواجبات و الاعمال اللازمة والتفكير في المسؤليات كونهم من مؤسسين المجتمع والبيئة التي يعيشوا فيها.

جعل الطلاب يسعون للبحث عن التحديات و اكتشاف المشاكل والعمل على ايجاد الحلول وتحديد طرق التغلب عليها من أجل بناء مجتمع وبيئة أفضل.

أن يدرك الطلاب فكرة التعلم و تحديد الاهداف من أجل تحسين وإدارة الذات

مساعدة الطلاب على تحديد الطرق والخطوات ووضع الخطط من أجل حل المشكلات الحالية أو المستقبلية والعمل على تنفيذها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التوكاتسو هو نظام يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وقالت وزارة التربية والتعليم : الهدف الرئيسى من هذا النظام هو تأهيل طفل قادر على تحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه بثقة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : كما يساعد التوكاتسو الطفل على إيجاد المشكلات والتحديات في حياته و حلها فيستطيع فى النهاية تحقيق ذاته و ادارة حياته الخاصة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التوكاتسو ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط ، لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.

و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية والتى يبلغ عددها الآن (48) مدرسة بمختلف محافظات مصر، والوزارة تستهدف زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى (100) مدرسة، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم للمشروع؛ لضمان نجاحه.