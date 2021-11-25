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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب أولى ثانوى عبر «فيس بوك»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب أولى ثانوي للدخول على بنك المعرفة المصري لمذاكرة “الكيمياء”.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال منشور أعاد نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "لطلاب أولى ثانوي، تعرف على التركيب الكيميائى لأجسام الكائنات الحية بشكل عامل والبروتينات بشكل خاص من خلال بشكل تفاعلي شيق من خلال مصادر يورك برس وبنك المعرفة المصري:

https://lms.ekb.eg/.../883a2f3b-1e68-4c36-8f86.../ar

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن 9 قواعد وتعليمات مهمة يجب على  طلاب أولى ثانوي الالتزام بها بعد استلام جهاز التابلت.

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وقد تمثلت تعليمات وزير التربية والتعليم فيما يلي:

  • عدم وضع كلمة سر للتابلت.
  • عدم استخدام شاحن غير الشاحن الأصلي للتابلت.
  • عدم ترك التابلت لفترة طويلة في الشاحن بالكهرباء.
  • عدم تغيير الإعدادات الخاصة بالتابلت.
  • ضرورة متابعة أي رسائل تظهر على التابلت مع المعلم ومسئولي التطوير في المدرسة.
  • بعد استلام التابلت لابد من توصيله بالإنترنت وعمل تحديث آخر إصدار من البرنامج.
  • في حالة تعرض التابلت للكسر أو خروجه من النظام يرجى التوجه للتوكيل.
  • لا بد من التأكد من أن كاميرا التابلت لا تعمل نهائيا.
  • لا بد من التأكد من وجود برنامج نوكس واسم الدفعة على التابلت.

و شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة عدم وضع كلمة سر على التابلت، مؤكدا أن هذه القاعدة تم الاتفاق عليها لمنع مشكلات كثيرة تم رصدها في الأعوام السابقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه هى القواعد التسعة فقط القواعد الرسمية، ولا يجب تداول أي معلومات أخرى من غير القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وأعلنت المدارس الثانوية لطلابها خطوات تحميل الكتب المدرسية الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.

وتمثلت هذه الخطوات في:
- أدخل أيقونة موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.
- اضغط على بوابة التعليم الإلكتروني. 
- اضغط على المرحلة الثانوية.
- حدد الصف الدراسي الذي تريد تحميل كتبه.
- اضغط على أيقونة الكتب الدراسية الإلكترونية.
- اختر المادة المراد تحميل كتبها. 
- اضغط على تحميل الملف.

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