عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبيب الملايين.. السيسي حرص على توجيه اهتمام خاص بالمرأة في عهده |فيديو

الرئيس السيسي وامرأة
الرئيس السيسي وامرأة المصرية

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريراً بعنوان، حبيب الملايين .. السيسي حرص على توجيه اهتمام خاص بالمرأة في عهده.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حرصت ومنذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع جائحة كورونا حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة.

 وأضاف الرئيس السيسي أن الاستثمار في الإنسان يبقى هو الاستثمار الأهم، موضحا أن المرأة تمثل إحدى أكثر الفئات تأثرا من مثل تلك الأزمات.

وفي نفس السياق، استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قائلا: "استوصوا بالنساء خيرا"، وقوله صلي الله عليه وسلم، "اتقوا الله في النساء".

وواصل الرئيس السيسي خلال افتتاحه المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة ، "إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر تعاون دولنا في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات".

وتابع أن كل ذلك من أجل التوضيح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمع.

السيسي جائحة كورونا المؤتمر الوزاري الثامن منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

فرصة ثمينة للثور .. خبير يكشف عن توقعات الأبراج لشهر سبتمبر

هل التثاؤب من الشيطان ويبطل الصلاة ؟ الإفتاء تجيب

عجائب وأسرار قراءة سورة الفاتحة 7 مرات .. شفاء من كل داء

ماذا يقال بعد صلاة العشاء مباشرة ؟ 13 ذِكرا تفتح لك أبواب الجنة

هل التثاؤب في الصلاة من علامات السحر والحسد ؟ وهذه أقوى رقية شرعية

حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر .. الإفتاء تجيب

فضل المشي إلى صلاة الجماعة .. وهل أكثر أجرا من ركوب السيارة؟

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

ترشيحاتنا

مواجهة الأمطار ومشروعات حياة كريمة تتصدر نقاشات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب

منها ما وصلت إيراداته لنصف مليار دولار.. أحمد الدريني يقدم أفضل أفلام ومسلسلات الجواسيس

مقارنة بين فورد اكسبلورر و شيفروليه أورلاندو موديلات 2021 في المغرب | صور

سولمون افيلز: الوصول بمعدلات استهلاك الأسمنت لنحو 48 مليون طن بنهاية العام الجاري

كيف أتطهر من الحيض ولدي جرح في الثدي لا يمكن اقتراب الماء منه؟

محامي عن قانون إخلاء الأماكن: "المستأجر مش هيطرد.. والمالك مش هيشعر بالظلم"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

أبرزها هواتف المحمول.. زيادة الرسوم الجمركية للأجهزة بعد موافقة خطة النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ