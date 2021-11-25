حبيب الملايين.. السيسي حرص على توجيه اهتمام خاص بالمرأة في عهده |فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريراً بعنوان، حبيب الملايين .. السيسي حرص على توجيه اهتمام خاص بالمرأة في عهده.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حرصت ومنذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع جائحة كورونا حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الاستثمار في الإنسان يبقى هو الاستثمار الأهم، موضحا أن المرأة تمثل إحدى أكثر الفئات تأثرا من مثل تلك الأزمات.

وفي نفس السياق، استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قائلا: "استوصوا بالنساء خيرا"، وقوله صلي الله عليه وسلم، "اتقوا الله في النساء".

وواصل الرئيس السيسي خلال افتتاحه المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة ، "إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر تعاون دولنا في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات".

وتابع أن كل ذلك من أجل التوضيح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمع.