من المطبخ .. علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال

يمكن علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال من مطبخك بعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك وقد يستمر الاسهال لفترة أطول وغالبًا ما يختفي الإسهال من تلقاء نفسه.

1-علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفال بتناول الماء



يعد ترطيب الجسم أمرا ضروريا للشفاء من الإسهال ومن الضروري استعادة السوائل. خلاف ذلك ، قد يصاب الطفل بالجفاف.

يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا على الأطفال وكبار السن ، لذلك من الضروري تشجيعهم على شرب الماء إذا كانوا يعانون من الإسهال.

شرب الماء هو الخطوة الأولى لإعادة الترطيب، يمكن لأي شخص أيضًا صنع محلول معالجة الجفاف عن طريق خلط لتر واحد من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من الملح و 6 ملاعق صغيرة من السكر.

2. علاج الإسهال والمغص والترجيع

علاج الأسهال والمغص والترجيع أو كافة مشاكل الجهاز الهضمى بشكل عام يتوقف على تنظيم طريقة تناول الطعام و تناول وجبات صغيرة ومتكررة .

ويعد ذلك أفضل من تناول ثلاث وجبات أكبر في اليوم عند التعافي من الإسهال.

3. علاج الإسهال والمغص والترجيع ب تجنب الأطعمة الدهنية



يجب على الشخص المصاب بالإسهال تجنب تناول الأطعمة الدهنية التي يمكن أن تهيج أو تضغط على الجهاز الهضمي ، مثل:

-الأطعمة الغنية بالدهون

-الأطعمة الدهنية

-طعام حار

-الأطعمة التي تحتوي على المحليات الصناعية

-الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الفركتوز

-يوصي بعض الأطباء بتجنب منتجات الألبان ، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الإسهال لدى بعض الأشخاص

4-علاج وقف الترجيع والإسهال بالأعشاب

أعشاب عديدة تعمل على وقف الترجيع والإسهال.. تعرفى عليها



1- الزنجبيل :

كوب من شاي الزنجبيل الدافئ لـ علاج الاستفراغ وعند شعور طفلك بالغثيان. تناول قطعة من جذر الزنجبيل الطازج.



2- الشمر :

يعتقد أن بذور الشمر تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي؛ وعلاج الاستفراغ عند الأطفال بالاعشاب، ولتحضير شاي الشمر ، أضيفي ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي، ينقع لمدة 10 دقائق ويصفى قبل الشرب.



3- القرنفل :

القرنفل لـ علاج الاستفراغ عند الأطفال بالاعشاب والغثيان والقيء الناجم عن دوار الحركة؛ حيث تحتوي أيضًا على الأوجينول، وهو مركب يعتقد أنه يحتوي على قدرات مضادة للبكتيريا.