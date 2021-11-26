لبنان.. اقتحام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية وإزالة صورة رئيس الجمهورية..شاهد

اقتحم محتجون مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتخطي سعر صرف الدولار الـ25 ألف ليرة، وأزالوا صورة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد أن اقتحم المحتجون مبنى الوزارة، أزالوا صورة عون ثم أعادوا تعليقها بشكل مقلوب، وطالبوا بلقاء وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، الذي قام بإرسال أحد مستشاريه، مما أثار غضب المحتجين.

وتعاني لبنان أزمة اقتصادية شديدة حيث تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة، عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

وفي مطلع نوفمبر الحالي سجل سعر صرف الدولار نحو 22 ألفا، وفي 12 نوفمبر تخطى سعره عتبة الـ23 ألف ليرة للمرة الأولى منذ يوليو إبان اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ثم عاد ليتأرجح سعر الصرف ما بين 22 ألفا و23 ألفا ليتسارع التدهور اعتبارا من مطلع الأسبوع مسجلا أمس الاول 24 ألفا، وليتخطى اليوم الـ25 ألف.