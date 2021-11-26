عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تطلق اسم أوميكرون على سلالة كورونا الجديدة

الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون"

أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد، على أنه مثير للقلق، مؤكدة أن الإصابة بسلالة كورونا الجديدة تزداد في كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

وقالت الصحة العالمية، إن المتحور الجديد مقلق، وأكثر عدوى عن غيره من المتحورات، لكنها لا تنصح بتقييد السفر بسبب متحور كورونا.

سلالة كورونا الجديدة.. "جنوب إفريقيا" ترد على قرار الدول بحظر السفر إليها

رئيس المجلس الأوروبي يؤجل زيارته لليابان وسط مخاوف من تفشي متغير كورونا جديد

في وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529"  المكتشفة في جنوب إفريقيا "مثيرة للقلق".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن علماء من جنوب إفريقيا يجتمعون اليوم الجمعة مع خبراء منظمة الصحة العالمية من أجل مناقشة السلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في بوتسوانا، الواقعة جنوب القارة الإفريقية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تتابع نوعا جديدا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين "سبايك" وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعَّالية اللقاحات المتوفرة حاليا.

وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال جلسة على الإنترنت "ليس لدينا معلومات كافية عنها حتى الآن.. المتاح أقل من 100 تسلسل جيني كامل.. ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات".

وأشارت المسؤولة بالمنظمة الدولية إلى أن المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، وإذا  كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه اسم بحرف من الأبجدية اللاتينية.

من جهته، قال ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19 إنه من الصواب القلق بشأن تفشي سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا بجنوب إفريقيا.

وتابع: اعتقادي الشخصي أنه من الصواب حقاً أن نقلق بشأن هذا"، مضيفا "سأخبركم لماذا، يبدو أن الفيروس ستكون لديه قدرة أكبر على الإفلات من الدفاعات التي بنتها أجسادنا نتيجة التطعيمات التي تلقيناها منذ بداية هذا العام".

وكانت بريطانيا وإسرائيل قد أعلنتا في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا وما جاورها، بسبب اكتشاف سلالة جديدة في بوتسوانا.

الصحة العالمية منظمة الصحة سلالة كورونا الجديدة اوميكرون فيروس كورونا جنوب افريقيا

موضوعات متعلقة

سلالة كورونا الجديدة.. "جنوب إفريقيا" ترد على قرار الدول بحظر السفر إليها

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

ترشيحاتنا

شبيهة ميرنا المهندس تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بكري: ارحموا المزارعين.. فيه ناس من مصلحتها عدم توزيع كارت الفلاح

قشر السمكة.. دينا فؤاد بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

وزير التموين: إنشاء المناطق اللوجيستية يسهم في تقليل الأسعار والتنوع الكبير للسلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

في ذكرى رحيلهما.. لماذا حطمت صباح قلب توفيق الدقن لصالح زوجها الخامس؟

فيديو

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ