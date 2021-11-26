الصحة العالمية تطلق اسم أوميكرون على سلالة كورونا الجديدة

أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد، على أنه مثير للقلق، مؤكدة أن الإصابة بسلالة كورونا الجديدة تزداد في كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

وقالت الصحة العالمية، إن المتحور الجديد مقلق، وأكثر عدوى عن غيره من المتحورات، لكنها لا تنصح بتقييد السفر بسبب متحور كورونا.

في وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" المكتشفة في جنوب إفريقيا "مثيرة للقلق".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن علماء من جنوب إفريقيا يجتمعون اليوم الجمعة مع خبراء منظمة الصحة العالمية من أجل مناقشة السلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في بوتسوانا، الواقعة جنوب القارة الإفريقية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تتابع نوعا جديدا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين "سبايك" وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعَّالية اللقاحات المتوفرة حاليا.

وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال جلسة على الإنترنت "ليس لدينا معلومات كافية عنها حتى الآن.. المتاح أقل من 100 تسلسل جيني كامل.. ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات".

وأشارت المسؤولة بالمنظمة الدولية إلى أن المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، وإذا كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه اسم بحرف من الأبجدية اللاتينية.

من جهته، قال ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19 إنه من الصواب القلق بشأن تفشي سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا بجنوب إفريقيا.

وتابع: اعتقادي الشخصي أنه من الصواب حقاً أن نقلق بشأن هذا"، مضيفا "سأخبركم لماذا، يبدو أن الفيروس ستكون لديه قدرة أكبر على الإفلات من الدفاعات التي بنتها أجسادنا نتيجة التطعيمات التي تلقيناها منذ بداية هذا العام".

وكانت بريطانيا وإسرائيل قد أعلنتا في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا وما جاورها، بسبب اكتشاف سلالة جديدة في بوتسوانا.