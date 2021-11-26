تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبرى محمد نجيب وتقاطعه مع السادات بالقاهرة الجديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمارات المعدنية الخاصة بإنشاء كوبرى محمد نجيب وتقاطعه مع السادات بمدينة القاهرة الجديدة.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فأن الأمر يتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

القادم من ميدان وادى دجلة اتجاه ميدان أحمد عرابي يسلك يميناً اتجاه محور السادات فيساراً المأوى الدوراني فيميناً اتجاه أحمد عرابي.

القادم من ميدان أحمد عرابي اتجاه ميدان وادى دجلة يسلك يميناً اتجاه محور السادات فيساراً المأوى الدوراني فيميناً اتجاه ميدان وادى دجلة.

يتم تنفيذ الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً يومي الجمعة والسبت الموافقان 26، 27/11/2021.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.