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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يسجل 1515 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 666768 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.

 

فيما أعلنت السلطات الصحية في لبنان، أمس الجمعة، أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا متدنية جدا، وأن 80 في المئة من إصابات كورونا تعود لغير الملقحين.

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لبنان.. 80 % من إصابات كورونا تعود لغير الملقحين ضد الفيروس

وبحسب صوت لبنان قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، إن "نسبة التلقيح العالمية بلغت فقط 42% من سكان الكرة الأرضية، وهذا دليل على التأخر في عمليات التلقيح بعد سنتين على الفيروس وبعد سنة على بدء التلقيح"، مبينا أن "ما نشهده في لبنان يتأثر بالموجة العالمية أولا وبعودة الحياة الى طبيعتها ثانيا.

وكشف أن "نسبة التلقيح محليا بلغت حوالي 35% وهي نسبة متدنية"، مبينا أن "الجرعة الثانية هي لإكمال اللقاح، فيما الثالثة هي لتعزيز المناعة".

بدوره، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي: "هناك ازدياد في عدد الإصابات، وهذا الأمر كان متوقعا وليس محصوراً بلبنان فقط، لذلك يجب تحضير المستشفيات لأي ارتفاع إذا حصل"، مؤكدا أن "80 في المئة من إصابات كورونا هي لغير الملقحين".

وأضاف: "طرحت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تقريب وتطويل فترة العطلة الرسمية المقبلة، لاراحة القطاع، ولكي نستغل العطلة لزيادة نسبة التلقيح، وسيتم بحث الطرح مع وزارة التربية".

 

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