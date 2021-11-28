"بلغة القدماء المصريين".. الفنانة شهد عز توضح تفاصيل إنشودة النداء الأول

قالت الفنانة شهد عز، إن اختيارها للمشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش كان عن طريق الصدفة من خلال المايسترو نادر عباس، معقبة: "منذ موكب المومياوات الذي حدث وأنا كنت أتمنى المشاركة في عمل مثل هذا، وأول ما اختاروني كنت طايرة من الفرحة وقعدت أذاكر وأجهز نفسي للاحتفالية".

وأضافت شهد عز خلال لقائها مع برنامج "مساء دي إم سي" المٌذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها قامت بالمشاركة في حفل الافتتاحلـ طريق الكباش، من خلال غناء الأنشودة "النداء الأول"، منوهة أن كلمات الأغنية كانت بلغة القدماء المصريين.

وتابعت الفنانة قائلة: "الحوار كان صعب، بس عشان أنا بحب اللغات أوي فالموضوع بالنسبالي كان لذيذ ومبسوطة بيه، على الرغم من أنه أخد وقت معايا عشان الترجمة".

وواصلت شهد عز قائلة: "الموضوع كان بالنسبالي فيه تحفيز وممتع .. ومضمون الإنشودة اننا بنمجد في الإله آمون وبندعو للاحتفال بعيد الأوبت ".