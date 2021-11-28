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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها فى الأسواق.. ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" في العامرية لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وبحوزته 1,850 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة والتى تصرف فقط من خلال الجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق داخل شكائر بدون فواتير أو مستندات ومحظور تداولها بالأسواق).
 
كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" في محرم بك لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى وبحوزته 8000 عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

الأجهزة الامنية امن الاسكندرية الأسمدة الزراعية شاط تجارى غير مشروع ف

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