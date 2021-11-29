أمطار ورياح.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وتكشف عن موعد انخفاضها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بالفعل اليوم نشهد ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث أن العظمي على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تصل إلى 33 درجة، مشيرة إلى أنه يكون حارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل ملحوظ، و ستتراوح ما بين ال18 أو ال19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، موضحة أن الطقس يكون مائلا للبرودة خلال ساعات الليل.

وتابعت أنه من المتوقع اليوم وجود بعض الشوائب والأتربة العالقة في القاهرة الكبرى، مما تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار، لافتة إلى أنه من المتوقع بدءا من غد أن نشهد إنخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، بحوالي من أربع إلى ست درجات، حيث ستصل إلى 27 درجة على القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه بعد غد سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، لتصل العظمي إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى، يصاحبه نشاط بالرياح سيزيد من الإحساس بهذا الانخفاض، كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن اليوم هو اليوم الأخير للموجة الحارة التي تشهدها، متابعة أنه بدءا من غد ستشهد محافظات الصعيد إنخفاضا ملحوظا أيضا بدرجات الحرارة.