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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود .. لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي في الصور بفستان أسود وشعرها القصير المنسدل علي الاكتاف خلال حضورها مهرجان القاهره السينمائي.


وحلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON E الفضائية، ونرصد في التقرير التالي أبرز ما قالته خلال اللقاء.

وقالت الفنانة لقاء الخميسي، إن  المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:"  أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص".

وأضافت  لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"   أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة  وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات  تطلعني  لآخر سلمة  بس أحياناً   الدنيا بتقف".

وتابعت لقاء الخميسي:"  توقفت كثيرا عن العمل   بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت  “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل " أبواب الشك " ورجعت في " ضد الكسر " وكنت ماضية " إجازة مفتوحة " وبعدين  " حتة من القمر “”.

لقاء الخميسي

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