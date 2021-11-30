الوزراء: لقاح كورونا شرط الحصول على الخدمات الحكومية من الغد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تقديم الخدمات الحكومية بداية من الغد، مرهون بالحصول على الجرعة من لقاح كورونا على الأقل.

وتابع نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحصول على الشهادة الإلكترونية المؤمنة التي تثبت تلقى اللقاح والتي تصدر عن دار الوثائق المؤمنة بأقل من 50 جنيهًا.

ولفت نادر سعد إلى أن من لديه موقف من التطعيم عليه استخراج مسحة كورونا قبل 72 ساعة من موعد تقديمها، لافتا إلى أنه يستخرج المسحة على حسابه الخاص وتكون نتيجتها سلبية.

وأردف نادر سعد، أن هناك 30 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما حصل 16 مليونًا على الجرعتين.

وأكد نادر سعد أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا من 12 إلى 15 عاما ليس إلزاميا، ويبدأ أولياء الأمور تسجيل رغباتهم بتطعيم الأولاد، لافتا إلى أن هذه الفئة تحصل على جرعة واحدة من اللقاح وهي فايزر فقط.