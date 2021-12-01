كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح الشركة العربية العالمية للبصريات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تميز الجناح الخاص بالشركة بعرض العديد من الأجهزة المختلفة سواء كانت "كاميرات - أجخزة رؤية ليلية - أجهزة حرارية - أجهزة ليزر - أجهزة كهروبصرية - وأجهزة المراقبة"، وذلك لتلبية احتياجات القوات المسلحة كذلك المساهمة في عملية التنمية التي تشهدها مصر والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذ، كما يتم تصدير منتجات الشركة إلى الدول الصديقة والشقيقة.

وكان أكثر ما ميز جناح الشركة العربية العالمية للبصريات، هي الـ "كاميرات" بمختلفة أنواعها، حيث التقى "صدى البلد" مع المهندس محمد عبد اللطيف صبري ، مدير مصنع الكاميرات بالشركة للحديث أكثر عن أنوعها واستخدمها.

تأمين العاصمة الإدارية والحافلات السياحية

قال المهندس محمد عبد اللطيف صبري، مدير مصنع الكاميرات، أن الشركة العربية العالمية للبصريات كُلفت بتركيب ما يقرب من 20 ألف كاميرا داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وهي كاميرات على أحدث مستوى عالمي، وتتنوع من 2 ميجا و 4 ميجا وكاميرات متحركة، كما أن الشركة كلفت أيضا بتركيب الكاميرات عالية الدقة في المشروعات القومية الكبرى، نظرا لما تتميز به من جودة عالية.

وأضاف مدير مصنع الكاميرات في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركة تولت عملية تركيب كاميرات لـ 6000 آلاف أتوبيس سياحي في 6 محافظات، وذلك من أجل تأمين خطوط الحافلات السياحية، كما أن الشركة تنتج كاميرات حرارية لصالح قوات الحرس الجمهوري.

كاميرات حرارية بمطار القاهرة وتركيب حديث في شرم الشيخ

كشف المهندس محمد عبد اللطيف صبري، مدير مصنع الكاميرات بالشركة العربية العالمية للبصريات، أن الشركة قامت بتركيب "كاميرات حرارية" داخل جميع صالات مطار القاهرة، للكشف على الحرارة، كما أنه لأول مرة، تم تركيب كاميرا 320 ميجابكسل في محيط محطة القطارات بالإسكندرية، وسيتم تركيبها كذلك على الطريق الدائري بشرم الشيخ، كما أن الشركة كلفت بررفع كفاءة وتجديد جميع الكاميرات بمدينة شرم الشيخ.

وشدد مدير مصنع الكاميرات بالشركة العربية العالمية للبصريات خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن جميع منتجات الشركة حاصلة على الاعتماد الازم من البروتكولات الدولية، كما أن منتجات الشركة هي المنتج الوحيد الحاصل على الاعتماد الازم من لجنة الرصد المرئي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح أمس الأول، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي يمثل 15% من مساحة المعرض.

والنسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

كما يشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

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