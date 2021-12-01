لأكبر من 60 عامًا.. عقوبات جديدة ضد من يرفض لقاح كورونا

ضمن خطة اليونان لجعل الحصول على لقاح كوفيد-19 إجباريًا لكل المواطنين، فإنها اتخذت خطوة جديدة لمنع من هم أكبر من 60 عامًا يرفضون الحصول على اللقاح.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه الخطوة من قبل اليونان بعد ما أعلن عنها رئيس الوزراء "كيرياكوس ميتسوتاكيس" قائلا إن غرامات قدرها 100 يورو ستُفرض إجباريا على من يرفض تلقي اللقاح وسيتم ذلك على فترات شهرية بدءا من منتصف يناير.

وستذهب الأموال إلى النظام الصحي اليوناني، الذي يتعرض إلى زيادة في حالات الدخول إلى المستشفيات.

ويذكر أن تم تطعيم حوالي 63% من سكان اليونان البالغ عددهم 11 مليون نسمة بشكل كامل، لكن البيانات تظهر أن أكثر من 520 ألف شخص فوق سن الستين لم يتلقوا اللقاح بعد.

وقال رئيس الوزراء في بيان لمجلس الوزراء: "اليونانيون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ... يجب أن يحجزوا موعدهم لأول مرة بحلول 16 يناير، لأن تطعيمهم أصبح إجباريا".

وتابع أن الإجراء لم يطرح بعد للتصويت البرلماني، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يوافق عليه النواب، بينما جعلت البلاد اللقاحات إلزامية للعاملين الصحيين وغيرهم من العمال المعرضين لمخاطر عالية ، وستصبح اليونان الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تستهدف فئة عمرية معينة.

وكانت قد أعلنت النمسا أن التطعيمات الإجبارية لـ كوفيد-19 ستبدأ في فبراير القادم، ووصف حزب سيريزا ، حزب المعارضة الرئيسي في اليونان ، الإجراءات الجديدة بأنها مكلفة ماديا، وكان قد أودى الفيروس بحياة أكثر من 18000 شخص في اليونان.