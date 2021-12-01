تشكيل بيراميدز في مواجهة المقاصة وديا

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيلة لمباراة المقاصة الودية التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: هشام محمد - عبد الله مجدي - محمود صابر - إبراهيم حسن

خط الهجوم: دودو الجباس - ناصر منسي

ويستعد بيراميدز لمواجهة مانياما الكونغولي يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل سجله المهاجم محمود وادي.