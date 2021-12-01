فرص ضائعة بالجملة.. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ولبنان

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ولبنان، المقامة حاليًا على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

بدأت المباراة بهجوم من جانب منتخب مصر من أجل إحراز هدف مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي منتخب لبنان، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى مصطفى مطر، حارس لبنان.

وكانت أبرز فرص للمنتخب في الدقيقة 12، بعدما لعب مصطفى فتحي كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد شريف برأسه، لتصل إلى مروان حمدي، ليسددها من داخل منطقة الجزاء وأبعدها

الحارس مصطفى مطر من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

‎وفي الدقيقة 14 عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار، قابلها محمد شريف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

وواصل منتخب مصر هجومه القوي على مرمى لبنان، وأضاع شريف هدفا محققا بعد تلقيه كرة متقنة من قبل أفشة.

وشهد الشوط الأول إصابة قوية لحمدي فتحي، والذي تقرر استبداله والدفع بمهند لاشين بدلا منه.

ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

وامامهما: مصطفى فتحي، محمد مجدي "أفشة"، محمد شريف.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل منتخب لبنان كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى مطر.

خط الدفاع: قاسم الزين – منير ملكي – نور منصور – عباس عاصي – ماهر صابرة.

خط الوسط: محمد علي الدهيني – جورج ملكي – محمد حيدر – ربيع عطايا.

خط الهجوم: هلال الحلوة.