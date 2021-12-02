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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صالح جمعة يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: موسيماني قالي عاوزك.. وعبدالحفيظ أبلغني بالرحيل

صالح جمعه
صالح جمعه

كشف صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا ، كواليس رحيله عن النادي الأهلي.

وأكد صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "في أول معسكر بعد تولي موسيماني، طلب مني عقد جلسة في منفردة في حضور المترجم بغرفة المحاضرات، وأبلغني نصًا أنا عاوزك معايا في الفريق وكابتن محمود الخطيب قالي ما قرارك في صالح جمعة ورديت عليه أنني ارغب في استمرار صالح جمعة".

وتابع: "لعبنا مباراة بعدها في الدوري وشاركت في 10 دقائق، ثم خاض الأهلي نهائي أفريقيا أمام الزمالك وكنت مستبعد بسبب كورونا وبعد المباراة مباشرة تفاجئبت بمكالمة لسيد عبدالحفيظ".

وأضاف: "عبدالحفيظ أبلغني أن ناصر ماهر سيعود والإدارة ترى أنك في حاجة إلى الخروج للإعارة لاستعادة مستواك ولكني رفضت الإعارة وقررت الرحيل".

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