وفد حكومي عراقي: ما تحقق في العاصمة الإدارية ليس بعيدا عن قدرات المصريين بناة الأهرامات

استقبل المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا رفيع المستوى من الحكومة العراقية، يضم جابر عيد خاجي، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العراقية، ومديري عموم التخطيط والمتابعة والاسكان والطرق والجسور بالحكومة العراقية، لزيارة المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل التعاون.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الزيارة بدأت باستقبال الوفد بمقر جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تقديم عرض توضيحي عن الموقف التنفيذي للمدينة، واستعراض أهم المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شهد اللقاء تلقي بعض الاستفسارات والتساؤلات من أعضاء الوفد حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وتم الرد عليها.

وقال المهندس شريف الشربينى، إن أعضاء الوفد العراقي قاموا بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بداية من البرج الأيقوني، وهو أعلي برج بإفريقيا، وتم تقديم شرح وتوضيح كامل مرة أخرى لأهَم معالم المدينة من أعلي البرج، والذي يتيح مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاه، حيث تفضلوا بالصعود للطابق الثاني وَالخمسين به لاستطلاع أهم معالم المدينة.

ثم زار الوفد العراقي، مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية "كابيتال بارك"، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوي العالم، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم.

واستكمل الوفد العراقي الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتي شملت مسجد مصر ومبني مجلس الوزراء والحي الحكومي ومبني البرلمان المصري ثم الحي السكني الثالث R3.

وفي ختام الجولة، تقدم جابر عيد خاجي، بخالص الشكر لكل المصريين وعلى رأسهم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تقوم بتنفيذ هذا الإنجاز المصري والصرح العظيم، وهو العاصمة الادارية الجديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز غير بعيد عن قدرات المصريين، بناة الاهرامات، أكبر شاهد على عظمة أجدادهم قائلا "نثمن العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والعراق ونتطلع لمزيد من التعاون بمختلف القطاعات".