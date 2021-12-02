عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد حكومي عراقي: ما تحقق في العاصمة الإدارية ليس بعيدا عن قدرات المصريين بناة الأهرامات

صدى البلد

استقبل المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا رفيع المستوى من الحكومة العراقية، يضم جابر عيد خاجي، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العراقية،  ومديري عموم التخطيط والمتابعة والاسكان والطرق والجسور بالحكومة العراقية، لزيارة المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل التعاون.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الزيارة بدأت باستقبال الوفد بمقر جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تقديم عرض توضيحي عن الموقف التنفيذي للمدينة، واستعراض أهم المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شهد اللقاء تلقي بعض الاستفسارات والتساؤلات من أعضاء الوفد حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وتم الرد عليها.
 وقال المهندس شريف الشربينى، إن أعضاء الوفد العراقي قاموا بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بداية من البرج الأيقوني، وهو أعلي برج بإفريقيا، وتم تقديم شرح وتوضيح كامل مرة أخرى لأهَم معالم المدينة من أعلي البرج، والذي يتيح مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاه، حيث تفضلوا بالصعود للطابق الثاني وَالخمسين به لاستطلاع أهم معالم المدينة.

ثم زار الوفد العراقي، مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية "كابيتال بارك"، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوي العالم،  حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم.
 واستكمل الوفد العراقي الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتي شملت مسجد مصر ومبني مجلس الوزراء والحي الحكومي ومبني البرلمان المصري ثم الحي السكني الثالث R3.

وفي ختام الجولة، تقدم جابر عيد خاجي، بخالص الشكر لكل المصريين وعلى رأسهم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تقوم بتنفيذ هذا الإنجاز المصري والصرح العظيم، وهو العاصمة الادارية الجديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز غير بعيد عن قدرات المصريين، بناة الاهرامات، أكبر شاهد على عظمة أجدادهم قائلا "نثمن العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والعراق ونتطلع لمزيد من التعاون بمختلف القطاعات".

العراقية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الأسكان الحكومة العراقية

ترشيحاتنا

التطورات الأخير ة .. جدة تستعد لاستضافة سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

بعد يوم من الاغلاق.. إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية على متنها 2000 سائح

إساءة لمصر.. تفاصيل مشادة أحمد موسى وعمر كمال على الهواء

مطار الغردقة الدولى يستقبل 93 رحلة طيران تقل 14 ألف راكب

الإسكان: الأحد فتح باب التظلمات لغير المقبولين بشقق "سكن لكل المصريين 2"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصرع رضيعين توأم في ظروف غامضة بالشرقية

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ