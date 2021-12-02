إعلامي صيني: إعطاء 2.5 مليار جرعة لقاح وهذا سر انخفاض الإصابات

قال نادر رونج إعلامي صيني، إن الصين تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحورات فيروس كورونا، ومنها المراقبة والفحص والاكتشاف المبكر والعلاج المبكر .



وأضاف نادر رونج في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" الصين تتبع وسيلة فعالة لمواجهة كورونا وهي توسيع دائرة التطعيم باللقاحات والجرعات التعزيزية، وتم إعطاء 2.5 مليار جرعة لقاح في الصين حتى الأن ".

وتابع نادر وونج:" الصين لم تسجل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد حتى الآن، ومازالت الدراسات الفحوصات مستمرة لتوفير اكبر قدر من المعلومات عن المتحور الجديد ".

واكمل نادر رونج :" لقاحات كورونا الصينية مازالت فعالة لمواجهة فيروس كورونا"، مضيفا:" الصين تتبع استراتيجية الفحص المبكر عن فيروس كورونا".

ولفت نادر رونج:" إذا ظهرت حالة مصابة في مكان ما يتم إجراء كشف وفحص لكل المخالطين لتلك الحالة لمنع انتشار فيروس كورونا في أي مقاطعة، وذلك بالتوازي مع توفير اللقاحات التي ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الاصابات ومنع زيادتها".