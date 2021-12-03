تفاصيل العثور على ممثل هندي شهير متوفي في منزله

عثرت الشرطة على ممثل هندي شهير متوفيا في منزله إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتم إرسال جثمانه إلى المستشفى للتشريح والتأكد من سبب الوفاة.

الممثل الهندي المعروف باسم براهما ميشرا، يبلغ من العمر 36 عاما، وعثر عليه متوفيا في منزله ظهر الخميس، في مومباي، ونفت الشرطة احتمالية أن يكون وراء الوفاة أي شبهة جنائية.

براهما ميشرا

تم إبلاغ أسرة الممثل براهما ميشرا بوفاته، وكان الفنان الشهير يعيش بمفرده في شقته وال الأربع سنوات الماضية، وقالت الشرطة إنه شوهد آخر مرة قبل أيام، موضحة أن الجثة كانت متحللة جزئيا.

توجهت أفراد الشرطة إلى منزل الممثل الهندي الشهير بعد انبعاث رائحة كريهة من منزله بحسب مواقع صحفية محلية، وفتحت الباب لتجده على حالته في المرحاض، دون وجود أي إصاباته على جسده.

اشتهر براهما ميشرا بتقديم عدد من الأدوار في أفلام سينمائية منها Kesari مع أكشاي كومار عام 2019، و Badrinath Ki Dulhania مع فارون داوان وعاليا باهات عام 2017.