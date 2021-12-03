كندا علوش تروج لمسلسل "ستات بيت المعادي" وتعلن موعد طرحه

شاركت الفنانة كند علوش صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “ستات بيت المعادي” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “مريم ست من ستات بيت المعادي عاشت في البيت ده في الستينات.. انا استمعت اوي وانا بعيش قصتها.. واتمنى انها تعجبكم وتستمتعوا بمشاهدتها 😍❤️👩🏻🔪استنونا في #ستات_بيت_المعادي ابتداءً من ٩ ديسمبر على #shahidvip”.

ومسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , ميرهان حسن، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

بيت المعادي كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الاصلية من المسلسل :

1- تم عرض مسلسل why women kill لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

2- تكون موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول ، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.

3- النسخة الأمريكية تدور أحداثها 4 نساء عش جميع أنواع عقود مرتبطات في نفس القصر.

4-حصلت السلسلة على تصنيف موافقة بنسبة 67 ٪.