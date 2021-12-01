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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تكشف عن موعد طرح مسلسل "ستات بيت المعادي"

صدى البلد

روجت الفنانة، ميرهان حسين، للمسلسل الجديد "ستات بيت المعادي"، ونشرت البوستر الشخصي لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت حسين من خلال البوستر معلقة:"هاتشوفوا مسلسل مختلف و ممتع..استنوني في #ستات_بيت_المعادي
٩ ديسمبر على شاهد".

 

ومسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , ميرهان حسن، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

بيت المعادي  كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الاصلية من المسلسل : 
 

1-  تم عرض مسلسل why women kill  لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

2-  تكون  موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول ، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.

3- النسخة الأمريكية تدور أحداثها 4  نساء عش جميع أنواع عقود مرتبطات في نفس القصر .

4-حصلت السلسلة على تصنيف موافقة بنسبة 67 ٪.

ستات بيت المعادي مسلسل ستات بيت المعادي ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين منصة شاهد

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