لو كانت بين زوجين هتولَّعه.. صابرين جابر تكشف عن مفهوم الغيرة| فيديو

قالت صابرين جابر، استشاري العلاقات الأسرية، إن الغيرة هي شعور يتولد مع الإنسان، مؤكدا أنه يعد فِطرة، تَكبُر مع الإنسان.

وأضافت صابرين جابر، خلال برنامج سيدتي، عبر الفضائية المصرية، أنه يجب على الآباء أن يربوا أبنائهم على الغيرة الحميدة، والتي تشجع الطفل أن يكون الأفضل مع تمني الخير أيضا لغيره.

وتابعت صابرين جابر، أن الغيرة هي شعور جيد، ولو كانت في علاقة الحب بين الأزواج؛ تعد الأساس لإشعال الحب، ولكن لا بد أن تكون الغيرة معتدلة دون زيادة.

تبلد في المشاعر

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية، إلى أنه مع الوقت، يحدث تبلد في المشاعر بين الأزواج، وعدم الاهتمام؛ لذا لا بد من التجديد في الحياة بصفة عامة.