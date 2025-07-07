السعودية تقترب من خطف شرف تنظيم مونديال الأندية 2029 وسط منافسة عالمية

تتصاعد وتيرة المنافسة بين عدة دول للفوز بحق استضافة النسخة المنتظرة من كأس العالم للأندية 2029، في وقت يشهد فيه نظام البطولة تحولًا جذريًا، بعد تنظيم نسخة 2025 في الولايات المتحدة بمشاركة غير مسبوقة من 32 ناديًا.

ووفقًا لما نشره موقع "وان فوتبول" الألماني، فإن المملكة العربية السعودية باتت المرشح الأوفر حظًا لاحتضان النسخة المقبلة من البطولة، متفوقة على أسماء بارزة في ملف الترشح، مثل قطر، البرازيل، إسبانيا، البرتغال، وإندونيسيا.

ترى تقارير أن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم للأندية سيكون بمثابة محطة تمهيدية هامة ضمن خطة استضافة كأس العالم 2034، التي ستُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، ما يعكس استعداد المملكة لاحتضان أحداث رياضية ضخمة على أعلى مستوى.

ويتماشى هذا التوجّه مع الطموحات السعودية لتعزيز موقعها كوجهة رياضية عالمية، خصوصًا بعد النجاح التنظيمي الكبير الذي شهدته بطولات كرة القدم، وسباقات الفورمولا 1، وفعاليات الملاكمة العالمية في السنوات الأخيرة.

أندية أوروبا تدفع نحو توسيع المشاركة إلى 64 فريقًا

بالتوازي مع سباق الاستضافة، تتزايد الضغوط الأوروبية لرفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 64 فريقًا في المستقبل القريب. ويأتي ذلك بدعم من أندية كبرى مثل برشلونة، ليفربول، ميلان، أرسنال ومانشستر يونايتد، والتي ترى في البطولة فرصة لتعظيم الإيرادات من حقوق البث والعوائد التسويقية، التي تُقدمها "فيفا" بشكل متصاعد.

وقد عزز فريق الهلال السعودي من الحضور العربي في البطولة الجارية، بعدما حقق مفاجأة مدوية بإقصائه لمانشستر سيتي، بطل أوروبا، في واحدة من أكبر مفاجآت مونديال الأندية، قبل أن يودّع من ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

الأهلي السعودي الأقرب للتمثيل في 2029

في حال الإعلان الرسمي عن فوز السعودية بحق التنظيم، سيكون نادي الأهلي السعودي هو الممثل المضيف في نسخة 2029، بما يعزز من الحضور المحلي في المنافسة العالمية، ويمنح الجماهير السعودية فرصة جديدة لعيش أجواء مونديالية على أرضها.