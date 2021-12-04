شاهد .. وزارة الداخلية توزع بطاطين على أهالي حى الأسمرات ومدينة الأمل

إستمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد ، واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بمناطق مدينة الأمل، حى الأسمرات، 15 مايو بالقاهرة.



فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية ، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية ، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية .

فقد قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية ، بتنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين ، بنطاق مديرية أمن القاهرة بمناطق"مدينة الأمل، حى الأسمرات، 15 مايو".



وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

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