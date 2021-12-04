عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. وزارة الداخلية توزع بطاطين على أهالي حى الأسمرات ومدينة الأمل

الداخلية
الداخلية

إستمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد ، واصلت وزارة الداخلية  توجيه القوافل الإنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بمناطق مدينة الأمل، حى الأسمرات، 15 مايو بالقاهرة.

  
فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية ، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية ، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية .

 

فقد قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية ، بتنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين ، بنطاق مديرية أمن القاهرة بمناطق"مدينة الأمل، حى الأسمرات، 15 مايو".
   
وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

49a3ac44-7184-4d03-9927-9fff1ac00dcd
49a3ac44-7184-4d03-9927-9fff1ac00dcd
8f84a51e-8e67-44cb-a3ec-a8195d07fc05
8f84a51e-8e67-44cb-a3ec-a8195d07fc05
مبادرة كلنا واحد القوافل الإنسانية المواطنين حي الأسمرات

موضوعات متعلقة

الجمهورية الجديدة| إعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة نهاية 2021.. ونقل 1850 أسرة من بطن البقر إلى حي الأسمرات.. وتنفيذ 1008 وحدات سكنية بتكلفة 550 مليون جنيه كسكن بديل لأهالى منطقة الزرايب ساب

ترشيحاتنا

عمرو الليثي عرض حالته..دار إيواء بالزقازيق تحتضن الطفل محمود بعدما تخلت عن والدته

هنية: في قبضتنا أربعة جنود إسرائيليين لن يروا النور إلا بشرط

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. تحرك تشريعي لتقنين العمالة المنزلية

رجل يحقق خسائر بـ مليون دولار بسبب ثعابين

التصديرى للمستلزمات الطبية : نعمل على تطبيق الاعتراف المتبادل وإنشاء 150 مصنع بإفريقيا في مجال الدواء

حكم استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة.. دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

قبل انطلاقها بساعات.. 15 تصريحا من وزير التعليم عن امتحانات رابعة ابتدائي

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادثي انقلاب بطرق المنيا

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ