قطاع الأعمال: اتفاق مع شركات أجنبية لإنتاج أتوبيسات الغاز الطبيعي بمكون محلي 70%

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم توقيع اتفاق مع شركة ماز البيلاروسية على توريد اتوبيسين آخرين يعملان بالغاز الطبيعي طولهما 12 متر تمهيدا لبداية الإنتاج بشكل فعلي.



وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يتم التعاون مع أكثر من شركة في مجالات إنتاج أتوبيسات النقل والتي تعمل بالغاز الطبيعي ".

وتابع هشام توفيق :" استراتيجيتنا هي العمل في انتاج المركبات صديقة البيئة سواء كانت تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء ".

وأكمل هشام توفيق :" مازال مبكرا للحديث عن نسبة المكون المحلي في الأتوبيسات التي سيتم إنتاجها، ومن المتوقع أن يكون المكون المحلي بنسبة 70 % ".