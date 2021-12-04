الري: حملات ضخمة لمواجهة وإزالة التعديات على النيل.. فيديو

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن القطاع المائي كان يعاني من بعض الاختناقات نتيجة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف قبل انطلاق مشروع تبطين الترع.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مشروع تبطين الترع يشمل أكثر من 10 آلاف كيلو متر، منهم أكثر من 3.400 كيلو متر تم الانتهاء من تنفيذها".



وتابع: "نستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال منتصف العام القادم، وثم البدء في المرحلة الثانية التي تستمر لمدة 3 سنوات بإجمالي 20 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية خلال المرحلتين".

وأوضح: "نسير بمعدلات مرضية ونسابق الزمن لتنفيذ المشروع في موعده المحدد، وبأعلى قدر من الكفاءة، مع الرقابة الشديدة من أجهزة الدولة"، مضيفا: "هناك حملات ضخمة لإزالة التعديات على نهر النيل"، مؤكدا: "تضافر كل جهات الدولة للوصول إلى صفر تعديات على نهر النيل".