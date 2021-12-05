أبرزها نقص الدعم .. أسباب القلق أثناء الحمل

غالبًا ما تمر النساء الحوامل بضغوط ما قبل الولادة ، وهي سلسلة من التغيرات الجسدية والعقلية ، بما في ذلك التغيرات العاطفية، هذه التغييرات العديدة يمكن أن تجعل المرأة عرضة للقلق.

الشعور المستمر بالقلق بشأن الأحداث اليومية.

يؤدي إلى توتر شديد ، وضيق في التنفس ، وعدم ارتياح تجاه شيء غير مؤكد النتيجة، يمكن أن يسبب أيضًا أفكارًا مخيفة وقلقًا مستمرًا.

تعاني واحدة من كل عشر نساء حوامل من القلق أثناء الحمل، كشف موقع هيلثي عن أسباب القلق أثناء الحمل.





أسباب وعوامل القلق أثناء الحمل



لا يوجد سبب شائع محدد للقلق أثناء الحمل. التغيرات الهرمونية والقلق العام من الأمومة يمكن أن يكون السبب الأساسي للقلق لدى معظم النساء الحوامل. ومع ذلك ، يمكن أن تلعب عدة عوامل دورًا أو تؤثر على حالات أخرى ، مما يؤدي إلى القلق.

العوامل التالية قد تزيد من خطر القلق أثناء الحمل .

العمر: تشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 عامًا قد يكونن أكثر عرضة للقلق أثناء الحمل. في حين لم يتم تحديد الصلة الدقيقة بين العمر والقلق ، فقد يكون من الممكن أن تصاب النساء الأصغر سنًا بالقلق بسبب عدم كفاية الخبرة والمعرفة.



القليل من التعليم أو ليس لديهن تعليم تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للقلق أثناء الحمل. ليس من المفهوم تمامًا كيف يزيد سوء التعليم من خطر القلق. قد تكون النساء ذوات التعليم الأفضل قد يسعين للحصول على الدعم من خلال طرق مختلفة وفهم الحلول بشكل أفضل ، مما يقلل من آثار القلق.

نقص الدعم: قد تكون النساء ذوات الدعم الأسري الضعيف أثناء الحمل أكثر عرضة لخطر القلق بشأن الحمل والولادة القادمة.



تاريخ العائلة: قد يزيد التاريخ العائلي للقلق من فرص تعرض المرأة للقلق في أي مرحلة من مراحل حياتها ، بما في ذلك الحمل.



على بعض الأدوية أو المخدرات بالقلق عندما يحتجن إلى الإقلاع عنها من أجل رفاهية الطفل أثناء الحمل. في بعض الحالات ، قد تستمر المرأة في تناول المواد التي تسبب الإدمان ، مما قد يسبب القلق كأثر جانبي.

الصدمة: قد تؤدي الذاكرة السيئة أو التجربة المؤلمة في الحياة إلى القلق أثناء الحمل.

العلاقات والمشاكل المالية: المشاكل مع الشريك والقيود المالية هي بعض العوامل الملموسة التي غالبًا ما تؤدي دائمًا إلى القلق بشأن مستقبل الطفل.