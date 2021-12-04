علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل .. متى تستشيري الطبيب ؟

التسمم الغذائي مرض ينتقل عن طريق الغذاء وتسببه البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم والمواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة والمشروبات التي يتم تداولها بشكل غير صحي هذه المواد الضارة ، عند تناولها ، تهيج بطانة القناة الهضمية وتسبب أعراض الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال والقيء.



تتراوح أعراض التسمم الغذائي بشكل عام من خفيفة إلى شديدة ومن المرجح أن تؤثر على النساء الحوامل بسبب نظام المناعة المتغير وبالتالي ، من المهم أن تحافظ الأمهات المنتظرات على النظافة المثلى أثناء تناول الطعام وطهيه لتجنب التسمم الغذائي الضار عند الحمل.

نخبرك عن أسباب وعلامات وأعراض وعلاج التسمم الغذائي أثناء الحمل بحسب ما نشره موقع هيثلي .



علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل



لا تختلف علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل عن المعتاد. ومع ذلك ، قد تختلف شدتها ووتيرتها. فيما يلي بعض الأعراض الكلاسيكية .

إسهال

التقيؤ

تقلصات في المعدة

الشعور بتوعك مع آلام في الجسم وقشعريرة وآلام

حمى

صداع خفيف إلى متوسط

قد تستمر هذه الأعراض من بضع ساعات إلى بضعة أيام. تعاني العديد من الأمهات من القيء وتشنجات البطن أثناء الحمل. يمكن أن يجعل التعرف على أعراض التسمم الغذائي أمرًا صعبًا. وبالتالي ، إذا كنت تتقيأ بشكل متكرر ولديك آلام في المعدة تبدو مختلفة ، فاستشر طبيبك على الفور.



على الرغم من عدم شيوعها ، إلا أن بعض أنواع التسمم الغذائي (التسمم الغذائي وتسمم الأسماك) قد تؤثر على الجهاز العصبي ، مما يسبب أعراضًا عصبية ، مثل:

رؤية مشوشة

الإحساس بالوخز أو التنميل على الجلد

ضعف

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فتفضل بزيارة أقرب مركز رعاية صحية على الفور.

أسباب التسمم الغذائي



السبب الرئيسي للتسمم الغذائي هو وجود مسببات الأمراض ، مثل البكتيريا والفيروسات والسموم والمعادن والمواد الكيميائية التي يمكن أن تهيج والتهاب بطانة الجهاز الهضمي. تدخل هذه العناصر الغذاء عن طريق

الغش أو التلوث المتبادل للمواد الاستهلاكية أثناء حصادها أو معالجتها أو تحضيرها أو تخزينها

التعامل غير السليم ، والتحضير غير الصحي ، وسوء تخزين المواد الاستهلاكية

فيما يلي نظرة موجزة عن الأسباب المختلفة للتسمم الغذائي :

1. البكتيريا والفيروسات

يمكن أن تتواجد البكتيريا والفيروسات في الطعام أو تدخله خلال مراحل تجهيز وتحضير الطعام المختلفة. وفقًا للخبراء ، تعد البكتيريا والفيروسات السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي فيما يلي أسماء الفيروسات والبكتيريا الشائعة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

بكتيريا

الفيروسات

السالمونيلا

المكورات العنقودية الذهبية (العنقوديات)

كلوستريديوم الحاطمة

القولونية

الليستيريا

العطيفة

الشغيلة

الضمة التهاب الكبد A (HAV) فيروس

الروتا

نوروفيروس



2. الطفيليات

الالتهابات الطفيلية أقل شيوعًا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية . ومع ذلك ، يمكن أن تحدث عندما يستهلك الفرد الأطعمة والمشروبات الملوثة بالطفيليات. بالإضافة إلى ذلك ، تنتشر بعض الطفيليات عن طريق الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب. بعض الطفيليات الشائعة المعروفة بأنها تسبب التسمم الغذائي هي Toxoplasma gondii و Giardia و Cryptosporidium.

3. السموم والمواد الكيميائية

قد تحتوي الأطعمة والمشروبات أحيانًا على سموم طبيعية ومواد كيميائية مضافة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. على سبيل المثال ، يمكن أن تحتوي الخضار والفواكه غير المغسولة على مبيدات الآفات ، وبعض أنواع الفطر البري تحتوي على سموم طبيعية ، وقد تحتوي الأسماك والمحار على سموم تنتجها الطحالب أو البكتيريا التي تأكلها.

4. المعادن الثقيلة

المعادن الثقيلة ، مثل الكادميوم والرصاص والزرنيخ والزئبق ، والتي توجد غالبًا في المأكولات البحرية ، قد تسبب التسمم أيضًا. ومع ذلك ، فإن أعراض التسمم الغذائي الناجم عن المعادن تستغرق وقتًا للظهور (عادة من ثلاثة إلى ستة أسابيع). ذلك لأن المعادن تتراكم ببطء في أنسجة الجسم الرخوة وتسبب تفاعلات كيميائية حيوية تسبب التسمم .