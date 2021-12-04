عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل .. متى تستشيري الطبيب ؟

الحمل
الحمل

التسمم الغذائي مرض ينتقل عن طريق الغذاء وتسببه البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم والمواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة والمشروبات التي يتم تداولها بشكل غير صحي هذه المواد الضارة ، عند تناولها ، تهيج بطانة القناة الهضمية وتسبب أعراض الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال والقيء.


تتراوح أعراض التسمم الغذائي بشكل عام من خفيفة إلى شديدة ومن المرجح أن تؤثر على النساء الحوامل بسبب نظام المناعة المتغير وبالتالي ، من المهم أن تحافظ الأمهات المنتظرات على النظافة المثلى أثناء تناول الطعام وطهيه لتجنب التسمم الغذائي الضار عند الحمل.

 نخبرك عن أسباب وعلامات وأعراض وعلاج التسمم الغذائي أثناء الحمل بحسب ما نشره موقع هيثلي .


علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل


لا تختلف علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل عن المعتاد. ومع ذلك ، قد تختلف شدتها ووتيرتها. فيما يلي بعض الأعراض الكلاسيكية .

إسهال
التقيؤ
تقلصات في المعدة
الشعور بتوعك مع آلام في الجسم وقشعريرة وآلام
حمى
صداع خفيف إلى متوسط
قد تستمر هذه الأعراض من بضع ساعات إلى بضعة أيام. تعاني العديد من الأمهات من القيء وتشنجات البطن أثناء الحمل. يمكن أن يجعل التعرف على أعراض التسمم الغذائي أمرًا صعبًا. وبالتالي ، إذا كنت تتقيأ بشكل متكرر ولديك آلام في المعدة تبدو مختلفة ، فاستشر طبيبك على الفور.


على الرغم من عدم شيوعها ، إلا أن بعض أنواع التسمم الغذائي (التسمم الغذائي وتسمم الأسماك) قد تؤثر على الجهاز العصبي ، مما يسبب أعراضًا عصبية ، مثل:

رؤية مشوشة
الإحساس بالوخز أو التنميل على الجلد
ضعف
إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فتفضل بزيارة أقرب مركز رعاية صحية على الفور.

أسباب التسمم الغذائي


السبب الرئيسي للتسمم الغذائي هو وجود مسببات الأمراض ، مثل البكتيريا والفيروسات والسموم والمعادن والمواد الكيميائية التي يمكن أن تهيج والتهاب بطانة الجهاز الهضمي. تدخل هذه العناصر الغذاء عن طريق 

الغش أو التلوث المتبادل للمواد الاستهلاكية أثناء حصادها أو معالجتها أو تحضيرها أو تخزينها
التعامل غير السليم ، والتحضير غير الصحي ، وسوء تخزين المواد الاستهلاكية
فيما يلي نظرة موجزة عن الأسباب المختلفة للتسمم الغذائي :

1. البكتيريا والفيروسات
يمكن أن تتواجد البكتيريا والفيروسات في الطعام أو تدخله خلال مراحل تجهيز وتحضير الطعام المختلفة. وفقًا للخبراء ، تعد البكتيريا والفيروسات السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي فيما يلي أسماء الفيروسات والبكتيريا الشائعة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

بكتيريا

الفيروسات

السالمونيلا
المكورات العنقودية الذهبية (العنقوديات)
كلوستريديوم الحاطمة
القولونية
الليستيريا
العطيفة
الشغيلة
الضمة التهاب الكبد A (HAV) فيروس
الروتا
نوروفيروس


2. الطفيليات
الالتهابات الطفيلية أقل شيوعًا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية . ومع ذلك ، يمكن أن تحدث عندما يستهلك الفرد الأطعمة والمشروبات الملوثة بالطفيليات. بالإضافة إلى ذلك ، تنتشر بعض الطفيليات عن طريق الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب. بعض الطفيليات الشائعة المعروفة بأنها تسبب التسمم الغذائي هي Toxoplasma gondii و Giardia و Cryptosporidium.

3. السموم والمواد الكيميائية
قد تحتوي الأطعمة والمشروبات أحيانًا على سموم طبيعية ومواد كيميائية مضافة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. على سبيل المثال ، يمكن أن تحتوي الخضار والفواكه غير المغسولة على مبيدات الآفات ، وبعض أنواع الفطر البري تحتوي على سموم طبيعية ، وقد تحتوي الأسماك والمحار على سموم تنتجها الطحالب أو البكتيريا التي تأكلها.

4. المعادن الثقيلة
المعادن الثقيلة ، مثل الكادميوم والرصاص والزرنيخ والزئبق ، والتي توجد غالبًا في المأكولات البحرية ، قد تسبب التسمم أيضًا. ومع ذلك ، فإن أعراض التسمم الغذائي الناجم عن المعادن تستغرق وقتًا للظهور (عادة من ثلاثة إلى ستة أسابيع). ذلك لأن المعادن تتراكم ببطء في أنسجة الجسم الرخوة وتسبب تفاعلات كيميائية حيوية تسبب التسمم  .

الجهاز الهضمي التسمم الغذائي اعراض الجهاز الهضمي منع التسمم الغذائي العصبي نظام المناعة لحمل لكلاسيكية لنساء

موضوعات متعلقة

وفاة رضيع سقط بحلة مياه في إحدى قرى المنيا

بإطلالة مثيرة.. ناهد السباعي تتألق من مهرجان القاهرة السينمائي

اليوم العالمي للإيدز 2021.. هل يمكن للأم أن تنقل العدوى إلى طفلها أثناء الحمل؟

هل من الآمن تناول البرتقال أثناء الحمل؟

ترشيحاتنا

عمر كمال بعد أزمته مع النقابة: ربنا كريم ومش رايد حد يشمت فيا

المخابرات الأمريكية: روسيا تخطط لهجوم عسكري على أوكرانيا

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

محمد بركات لـ كيروش: الجمهور المصرى طماع وتصريحات لقاء لبنان غير مقبولة

ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي..والجمهور: لقد وقعت في الفخ

اليوم.. الدستورية تنظر دعوى الفصل فى اختصاص المحاكم العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

طقس اليوم ..نوة قاسم تضرب الإسكندرية بشدة|وخبير يوجه رسالة عاجلة لأهالي المدينة

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

أم ترمي ابنها في الشارع وتغلق الهاتف في وجه عمرو الليثي لرفضها حل المشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ