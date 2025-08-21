قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"

الحمصاني
الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تأتي في إطار حرص الدولة على معالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي خلال السنوات الماضية، والتي استغلها البعض للحصول على المزايا والحوافز المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا مساس بحقوق ذوي الهمم المشروعة التي كفلها لهم القانون.

وأوضح الحمصاني، في تصريحاته لبرنامج “ثروتنا” الذي يقدمه  الإعلامي إيهاب الديك المذاع علي قناة المحور، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون والتي وافق عليها مجلس الوزراء تستهدف وضع ضوابط واضحة تحول دون إساءة استخدام المزايا، ومن أبرز هذه الضوابط، السماح باستيراد وسيلة نقل واحدة فقط لذوي الإعاقة كل 15 عامًا، مع عدم جواز التصرف فيها بأي شكل سواء بالبيع أو التوكيل أو غيره، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

استجابة لمطالبات عديدة

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد مناقشات واسعة شهدتها أروقة الحكومة والبرلمان والإعلام، واستجابة لمطالبات عديدة بضرورة ضبط المنظومة وحماية الحقوق الحقيقية للمستحقين، حيث تبين أن بعض غير المستحقين كانوا يلجأون إلى استغلال الثغرات للحصول على سيارات أو مزايا مالية دون وجه حق، الأمر الذي كان يفرض أعباءً على الدولة ويهدر مواردها.

وأكد أن تطبيق هذه الضوابط الجديدة سيتم من خلال آليات تنسيقية دقيقة بين عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها مصلحة الجمارك التي تعد خط الدفاع الأول من خلال مراجعة الأوراق والتحقق من استحقاق الشخص المتقدم للحصول على الميزة، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات العامة للمرور للتأكد من التزام المستفيدين عبر متابعة تجديد تراخيص السيارات بصورة دورية، فضلًا عن الحملات الميدانية التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي تشمل فحص سيارات ذوي الهمم خلال الحملات المرورية.

لا تعني المساس بحقوقهم

وأضاف الحمصاني أن هذه الترتيبات تضمن أن المستفيد الحقيقي من السيارات هو الشخص من ذوي الهمم نفسه، وليس أي شخص آخر، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تعني المساس بحقوقهم وإنما تستهدف ضمان العدالة ومنع التلاعب.

وأشار إلى أن موضوع السيارات المخصصة لذوي الهمم كان محل نقاش واسع على مدار العامين الماضيين، حيث تناولته وسائل الإعلام والعديد من الخبراء الذين أكدوا ضرورة التدخل التشريعي والتنفيذي لإغلاق الثغرات التي كانت قائمة.

وكشف المتحدث الرسمي أن الحكومة، حين فتحت باب تقنين الأوضاع في فترات سابقة، تمكنت من تحصيل عدة مليارات من الجنيهات نتيجة المخالفات وسوء استغلال المزايا الممنوحة، وهو ما يؤكد حجم التجاوزات التي كان يشهدها هذا الملف، مضيفًا أن الدولة ماضية في استكمال الإصلاحات والإجراءات التي تضمن وصول الامتيازات إلى مستحقيها فقط.

وشدد الحمصاني على أن إقرار هذه التعديلات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم التي نص عليها القانون، بعيدًا عن أي استغلال أو تجاوز من قبل غير المستحقين، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بحماية حقوق ذوي الهمم، وتوفير التسهيلات الحقيقية التي تساعدهم على الاندماج الكامل في المجتمع، مع وضع ضوابط صارمة تضمن العدالة وتغلق الباب أمام أي إساءة استخدام مستقبلية.

الوزراء الحمصاني متحدث الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

ترشيحاتنا

ارشيفية

قرار بشأن 3 مسجلين خطر اختطفوا سيدتين وتناوبوا الاعتداء عليهما ببولاق

شاكر محظور

بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس صناع المحتوى بتهمة محتوى مخالف وأرباح بطرق غير مشروعة

متهم - أرشيفية

قفزتا من الشباك.. تفاصيل خطف 3 مسجلين خطر سيدتين والاعتداء عليهما في بولاق الدكرور

بالصور

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد