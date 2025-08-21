أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس

تباينت أسعار مواد البناء في مصر، مطلع أغسطس الجاري، حيث استقرت أسعار الأسمنت والجبس.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس، اليوم الخميس 21 أغسطس، وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

سجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر، أعلى سعر، نحو 4300 جنيه، وأدنى سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3902 جنيه.

أسمنت السويدي: سعر الطن 4225 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت حلوان: سعر الطن 3940 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سعر الطن 3935 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3925 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت سيناء: سعر الطن 3825 جنيها اليوم الخميس.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في أغسطس الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم الخميس.

أسعار الجبس اليوم الخميس

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر مطلع أغسطس الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم.