قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس

أسعار الأسمنت في مصر
أسعار الأسمنت في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار مواد البناء في مصر، مطلع أغسطس الجاري، حيث استقرت أسعار الأسمنت والجبس.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس، اليوم الخميس 21 أغسطس، وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

سجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر، أعلى سعر، نحو 4300 جنيه، وأدنى سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3902 جنيه.

أسمنت السويدي: سعر الطن 4225 جنيها اليوم الخميس. 

أسمنت حلوان: سعر الطن 3940 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سعر الطن 3935 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3925 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت سيناء: سعر الطن 3825 جنيها اليوم الخميس. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في أغسطس الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم الخميس.

 

أسعار الجبس اليوم الخميس

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر مطلع أغسطس الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم.

أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت الأسمنت الأبيض أسمنت سيناء سعر طن الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

وفاة نور محفوظ

بعد صراع مع المرض.. تفاصيل وفاة المطرب نور محفوظ

الحجز علي حسابات روتانا

الحجز على حسابات شركة روتانا لصالح شيرين عبد الوهاب

بالصور

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد