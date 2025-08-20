قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على جنوب لبنان
الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط
كيف نجح رجال المباحث بالإسكندرية في استعادة مسروقات شقة أحمد شيبة؟
الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس
وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي
مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو
غير صحيح.. هشام ماجد يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة
فريق بحثي وإقامة دائمة.. مباحث الدخيلة تسدل الستار على واقعة سرقة شقة أحمد شيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الدولار في مصر اليوم
سعر الدولار في مصر اليوم
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو  48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، التنمية الصناعية) لنحو 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. 

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  التعمير والإسكان لنحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر،  الأهلي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد) ليسجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، المصرف العربي، العربي الإفريقي الدولي، إتش إس بي سي HSBC، البركة) لنحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، كريدي أجريكول، الكويت الوطني) لنحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك  لنحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ارتفاعا بقيمة 30 قرشا ليصل نحو 48.54 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع مقارنة 48.38 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي. 

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء  

48.69 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم  الأربعاء

48.48 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم  الأربعاء

48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم  الأربعاء  

50.31 جنيه.

وشهد سعر الدولار صعودا بعد تراجع استمر لأكثر من أسبوعين في البنوك العاملة في مصر، مسجلا زيادة تتراوح بين 30 لـ 35 قرشا علي مدار تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار الدولار بنك التنمية الصناعية بنك مصر ميد بنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

مران الاهلي

قبل مواجهتي المحلة وبيراميدز.. الإصابات تثير الرعب في الأهلي

بتروجت

بدر موسى يمنح بتروجت التقدم على وادي دجلة في الشوط الأول

شعار الزمالك

حافلات لنقل جماهير الزمالك إلى الإسماعيلية لمباراة مودرن سبورت

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد