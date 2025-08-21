قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ أكثر من 48 ساعة، الرد على مقترح الوسطاء بشأن التهدئة في قطاع غزة، وأعلن مساء الأربعاء أنه وجّه بتسريع خطط احتلال مدينة غزة، في خطوة أثارت تحذيرات دولية من مخاطر كارثية قد تؤدي إلى تدمير شامل للقطاع، وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأشار مكتب نتنياهو، في تدوينة عبر منصة (إكس)، إلى أن رئيس الوزراء أمر بـ"تقليص الجداول الزمنية" الخاصة بخطط السيطرة على ما وصفها بـ"المعاقل الأخيرة لحماس"، مؤكداً تقديره للمقاتلين الاحتياطيين الذين جرى استدعاؤهم ولعائلاتهم، ولجنود الجيش الإسرائيلي المشاركين في العملية.

ويأتي ذلك عقب مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة عسكرية تحمل اسم "عربات جدعون 2"، تضمنت إصدار أوامر استدعاء لنحو 60 ألف جندي احتياط، وذلك في إطار التحضير لعملية شاملة تستهدف إعادة احتلال مدينة غزة. وكانت إسرائيل قد أطلقت في مايو الماضي عملية عسكرية مماثلة تحت اسم "عربات جدعون"، غير أن تقارير إسرائيلية أقرت بفشلها رغم إعلان الجيش أنه سيطر حينها على 75% من القطاع.

وتزداد المخاوف الدولية من توجه إسرائيل نحو خيار الحسم العسكري، لا سيما بعد تصريحات نتنياهو الأخيرة التي شبّه فيها غزة بمدينة درسدن الألمانية التي تعرضت لدمار واسع على يد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ قصف شامل يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، سيجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الخميس للمصادقة النهائية على خطط الجيش لاحتلال غزة، في وقت تتواصل فيه اتصالات خلف الكواليس بشأن صفقة تبادل الأسرى. وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يبدي ترددًا تجاه القبول بصفقة جزئية كانت حركة حماس قد وافقت عليها، خشية أن يصعب استئناف القتال بعد فترة وقف إطلاق النار المتوقعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله إن نتنياهو يرى أن احتلال مدينة غزة قد يشكل ورقة ضغط كبيرة على حماس لإجبارها على القبول بصفقة شاملة وفق الشروط الإسرائيلية، والتي تتضمن نزع سلاح الحركة، ونفي قادتها، وإبعادها عن أي دور في الحكم المستقبلي للقطاع.

من جانبها، ذكرت القناة 14 العبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل عمليات تمهيدية على أطراف مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون وجباليا شمال القطاع، مشيرة إلى أن الجيش سيعيد الفرقة 98 إلى الميدان، ليصل مجموع القوات المشاركة في العملية المرتقبة إلى خمس فرق عسكرية ضمن خطة "عربات جدعون 2".

وفي ظل هذا التصعيد، يرى مراقبون أن اجتماع الكابينت قد يشكل لحظة فاصلة بين خيارين: إبرام صفقة تتيح الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار، أو المضي في عملية عسكرية واسعة قد تدخل القطاع في مرحلة جديدة من الدمار والمعاناة الإنسانية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة مكتب نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

من كيهك إلى صوم العذراء.. تأملات البابا تواضروس في محطات النعمة

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة (9).. لقاءات يومية وسنوية مع السيدة العذراء في اجتماع الأربعاء

قش الأرز

من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه

بالصور

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد