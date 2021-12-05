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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في يومهم العالمي.. مطرب من ذوي الهمم يبدع في غناء «جانا الهوى جانا»|شاهد

أبو القاسم في مسابقة
أبو القاسم في مسابقة المواهب الذهبية

قال أبو القاسم أحمد، مطرب من ذوي الهمم، إنه يدرس في كلية الآداب، قسم الإعلام، بجامعة أسوان، قائلاً: "الدراسة عندنا جميلة جداً والدكاترة محترمين جداً، وتحياتي ليهم كلهم".

وأضاف أبو القاسم أحمد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، انهم يعتمدوا في نظام الدراسة على الصوتيات، وليس نظام برايل، مشيراً إلى أن الجامعات غير معترفة بنظام برايل.

وتابع مطرب من ذوي الهمم أن ذلك بسبب قلة عدد المكفوفين في الجامعات، معقباً: "احنا كمكفوفين طلبنا طباعات برايل ، وفي مننا بيعرف يتعامل مع الطباعات ديه، وبنجيب على اللاب التوب".

وأشار أبو القاسم إلى أن تم تكريمه في مسابقة المواهب الذهبية لذوي الإعاقة، في مجال الغناء.

وغني مطرب من ذوي الهمم أغنية "جانا الهوى جانا" لـ العندليب.

ذوى الهمم جانا الهوى جانا العندليب مسابقة المواهب الذهبية نظام برايل

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