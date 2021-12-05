وصول 2000 سائح على متن 12 رحلة طيران بمطار مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 12 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من عدة جنسيات أجنبية مختلفة بينها أوكرانية وألمانية وبولندية، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة فور وصول السياح لأرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة وتطبيق الاجراءات داخل الفنادق.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، امس السبت، 24 رحلة طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجارى بداية من امس السبت، وسط تشديد فى الاجراءات الاحترازية المتبعة منها 3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الاسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الاوربية واوكرانيا.

هولندا ايطاليا المانيا

وكشفت جداول الرحلات الاسبوعية أن من المقرر وصول خلال الاسبوع رحلة هولندية و6 رحلات من ايطاليا و15 رحلة من المانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا، ارتفاع كبير فى معدلات وصول الرحلات الاوكرانية والمقرر أن تصل منها 23 رحلة اسبوعية لمطار مرسى علم.

كما يستقبل المطار وصول 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية فى مرسى علم حالة من الانتعاشة.

وفى سياق آخر استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ، في ترميم عدد من الشوارع التي تحتاج لرفع الكفاءة بشكل عاجل، وإدراجها ضمن خطة الرصف للمدينة، حيث شهدت منطقة أمام أبو يوسف، وميدان أكا، بالسقالة بعض أعمال المرمات.

فيما شدد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة على استمرار الأعمال في إجراء جميع المرمات بشوارع مدينة الغردقة بالكامل، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الصورة البصرية للغردقة كونها مدينة سياحية.