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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الاتحاد المصري لألعاب ذوي الهمم توضح سبب ترشيحها لـ هبة عاطف كمضيفة طيران.. فيديو

هبة عاطف، أول مضيفة
هبة عاطف، أول مضيفة طيران من ذوي الهمم

كشفت أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري لألعاب ذوي الهمم، عن سبب اختيارها لـ هبة عاطف، لتصبح أول مضيفة طيران من ذوي الههم، قائلة: "هبة بعتتلي انها اتخرجت، وبعدها انا كنت في متحف القوات الجوية وقالت اللواء مجدي دويدار، فجاتلي الفكرة وقتها".

وأضافت أمل مبدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "شوفت البنات اللي بيشتغلوا مرشدات وبيشرحوا الطيارات .. فقولت لـ اللواء مجدي إيه رأيك تجرب بنت من عندي لسة متخرجة وبتعرف تتكلم وتشرح".

وتابعت رئيس الاتحاد المصري لألعاب ذوي الهمم قائلة: "قولتله ديه تجربة، ولو نجحت تجربة، يبقى انت كسبت ثواب وإديت مثل إن القادرون باختلاف يقدروا يعملوا كل حاجة .. وبصراحة اللواء استجاب بسرعة".

وواصلت أمل مبدي: "وبالفعل قدمتله هبة عاطف، وفضلت أتابع معاه ومعاها من وقت للتاني، حتى وصلت لهذه النتيجة .. وانها بقيت وائقة من نفسها وحافظة الكلام اللي بيتقالها وبتشرحه للناس".

وأردفت رئيس الاتحاد المصري لألعاب ذوي الهمم: "هبة مخذلتنيش .. بالعكس رفعت راسي .. ووراء هبة أم عظيمة ومكافحة وبتسندها وبتقويها .. وأنا بحييها لأنها تستاهل كل خير". 

رئيس الاتحاد المصري لألعاب ذوي الهمم أول مضيفة طيران اللواء مجدى دويدار هبة عاطف أمل مبدى متحف القوات الجوية

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