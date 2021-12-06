دخول مفاجئ.. ماعز في مكتب حكومي يثير الجدل

تداول رواد التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو لماعز اقتحم مكتب حكومي في مدينة كانبور الهندية، و قام بسحب بعض الأوراق في المكتب و فر خارجه أثناء انشغال الموظفين في تناول الطعام و تركهم لمكاتبهم .



و بحسب ما ورد في صحيفة " تايمز أوف إنديا"، فإن مقطع الفيديو المتداول ظهر فيه ماعز يدخل مكتب حكومي في مدينة كانبور و الذي ظهر فيه هروب الماعز و في فمه بعض الأوراق .





وثقت كاميرات المراقبة في المكان لحظة دخول الماعز إلى المكتب و ذلك حينما كان الموظفون منشغلين خارج المكتب بتناول الطعام و لم يلتفتوا لدخول الماعز حينها و لكن شاهدوها حينما خرجت منه .



قام أحد الموظفين بالركض خلف الماعز و ذلك بعدما لاحظ أحدهم أن الماعز خرجت تركض من المكان و بفمها بعض الأوراق، فظن أنها أوراق رسمية و لكن في الحقيقة كانت أوراق فارغة و ليست رسمية أو هامة .



جدير بالذكر أن الموظفين ركضوا خلف الماعز ليتأكدوا أنها لم تصل إلى أوراق رسمية أو مستندات هامة، و لكنهم تأكدوا انها لم تلحق ضررا بأي ورق هام و لكن عثروا في فمها على ورق فارغ غير مهم .