عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دخول مفاجئ.. ماعز في مكتب حكومي يثير الجدل

صدى البلد

تداول رواد التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو لماعز اقتحم مكتب حكومي في مدينة كانبور الهندية، و قام بسحب بعض الأوراق في المكتب و فر خارجه أثناء انشغال الموظفين في تناول الطعام و تركهم لمكاتبهم . 


و بحسب ما ورد في صحيفة " تايمز أوف إنديا"، فإن مقطع الفيديو المتداول ظهر فيه ماعز يدخل مكتب  حكومي في مدينة كانبور و الذي ظهر فيه هروب الماعز و في فمه بعض الأوراق . 

txt

ماليزيا.. الحبس أو الجلد لرجل مارس الرذيلة مع ماعز

txt

لطيف ورشيق.. بيع أغلي ماعز في أستراليا بسعر خيالي


 

وثقت كاميرات المراقبة في المكان لحظة دخول الماعز إلى المكتب و ذلك حينما كان الموظفون منشغلين خارج المكتب بتناول الطعام و لم يلتفتوا لدخول الماعز حينها و لكن شاهدوها حينما خرجت منه . 


قام أحد الموظفين بالركض خلف الماعز و ذلك بعدما لاحظ أحدهم أن الماعز خرجت تركض من المكان و بفمها بعض الأوراق، فظن أنها أوراق رسمية و لكن في الحقيقة كانت أوراق فارغة و ليست رسمية أو هامة . 


جدير بالذكر أن الموظفين ركضوا خلف الماعز ليتأكدوا أنها لم تصل إلى أوراق رسمية أو مستندات هامة، و لكنهم  تأكدوا انها لم تلحق ضررا بأي ورق هام و لكن عثروا في فمها على ورق فارغ غير مهم .

ترشيحاتنا

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

دخول مفاجئ.. ماعز في مكتب حكومي يثير الجدل

بيراميدز يكشف حقيقة عروض رمضان صبحي

بطل ألعاب قوى من ذوي الهمم: النادي كان بيتي وكنت بحوش مصروفي عشان أجيب ملابس التدريب

عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا: كنت قريبا من الانضمام للأهلي في 2019 ولكن

عشق بالنسبالي.. بطل ألعاب قوى من ذوي الهمم يطلب دخول النادي الأهلي| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ