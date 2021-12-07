وزير الاتصالات يوضح تفاصيل تطبيق هدهد المساعد الذكي للفلاح.. فيديو

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل إطلاق منظومة جديدة تحت مسمى "هدهد" لمساعدة الفلاح في تحسين الزراعة.

وقال "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: " مشروع "هدهد" يحقق تطوير نوعى فى منظومة الإرشاد الزراعي لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التي قد تصيب محصوله".



وأشار إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم اختيار اسم "الهدهد" لأنه معروف تاريخيا بكونه صديق الفلاح، مردفا: "تم البدء بمجموعة من المحاصيل التي سيتم إطلاقها بشكل تجريبي".



وأوضح: "يستطيع المزارع فى حالة ملاحظة أى إصابة على محصوله فى كافة أطوار الموسم الزراعي أن يقوم بالتقاط صورة عبر تليفونه المحمول وإرسالها للمنظومة التي ستتعرف من خلال الذكاء الاصطناعي على نوع الآفات والتواصل مع الفلاح لإمداده بالإرشادات اللازمة لعلاج الآفة ومجابهة أثارها".

وتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات،: "هدهد هو تطبيقا إلكترونيا سيتعامل الفلاح من خلاله".