أحمد كريمة: الإسلام حرَّم المعايرة والمعايبة لـ ذوي الهمم

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ذوي الهمم يمكن أن يتولوا الوظائف العامة، وهذا الأمر حدث أيام الرسول- صلى الله عليه وسلم-.



وأضاف أحمد كريمة، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى: القرآن الكريم والإسلام حرم المعايرة والمعايبة على ذوي الهمم".

وتابع أحمد كريمة: الحضارة الإسلامية بها أعلام من الأدباء الذين كانوا من ذوي الهمم، مضيفا: وفي العصر الحديث لدينا أدباء عظام مثل طه حسين.

وأكمل أحمد كريمة: الرئيس السيسي جعل تولي ذوي الهمم للوظائف في المجتمع، حق مجتمعي.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر يحضر احتفالية قادرون باختلاف في كل عام؛ من أجل مشاهدة قدرات ذوي الهمم، واتخاذ قرارات وإجراءات جديدة تضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل كبير.