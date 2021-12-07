اليوم.. طقس لطيف على القاهرة وأمطار على بعض المناطق

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نهارا، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا خلال ساعات الليل، بارد على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الملاحة البحرية في البحر المتوسطة، حيث تكون مضطربة وسرعة الرياح تصل إلى 65كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2.5 إلى 4 متر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم ، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12