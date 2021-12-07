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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس القابضة للمياه يوجه بتحديث المخطط العام لاحتياجات المنوفية

صدى البلد

 

التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لمتابعة المشروعات التى تنفذها الشركة ضمن خطط الاحلال والتجديد ومد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية تحديث بيانات المخطط العام لمراكز محافظة المنوفية وتحديد الاحتياجات المائية لكل مركز حتى عام ٢٠٣٧، لمواكبة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية.

واستعرض المهندس محمد نجيب، بيانات وطاقات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، ونسب تغطية خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والتى تشمل 9 مراكز، يتبعها 315 قرية و1119 تابع.

كما استعرض الاحتياجات المائية لمركزى أشمون والشهداء، وما تساهم به مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى تطوير حياة اهالى قرى الريف بمحافظة المنوفية.

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