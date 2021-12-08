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رئيس التحرير
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تعليم

يحدث الآن .. هلال القمر يقترن بكوكب زحل سيد الخواتم

كوكب زحل
كوكب زحل

نشهد الليلة اقتران القمر مع كوكب زحل ملك الحلقات في ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الآن وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا سوف نكون الليلة مع اقتران القمر وكوكب زحل ملك الحلقات في  ظاهرة يمكن مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة.

ظواهر فلكية بديعة.. القمر يلتقي عدة كواكب طوال ثلاث ليالي

وأوضح الدكتور" تادرس" ان القمر وزحل ، حيث يكون هلال القمر أكثر قربا من كوكب زحل وفي نفس الوقت يقترب من كوكب المشتري.

وأشار الى أننا نشهد منذ يوم الاثنين الماضي عدة ظواهر فلكية وهى مشاهدة هلال القمر يتراءى مع الثلاثة كواكب المسائية (الزهرة وزحل والمشتري).

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

لماذا سمي كوكب زحل بهذا الاسم

وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة للخصائص المميزة له إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.

ويقضي في كل برج من الأبراج الفلكية نحو عامين ونصف، وبالإضافة إلى المعنى الأول للجذر زحل، فإنه يعني أيضاً بعد، ولذلك فإن تسمية العرب لكوكب زحل بهذا الاسم قد يكون بسبب بعده في السماء، أما الفرس فيطلقون على كوكب زحل اسم كيوان.

يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي كيلومتر واحد.

زحل ملك الحلقات القمر ظاهرة فلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية هواة الفلك

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