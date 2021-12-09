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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة طفل متغيب بها طعنات متفرقة بالجسد في نجع حمادى

أرشيفية
أرشيفية

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة طفل، بها طعنات متفرقة بالجسم ، صباح اليوم الخميس بالقرب من قرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادى.


تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد بالعثور على جثة حسين عبد الله ابراهيم ١٣ عاماً، مقيم قرية القصر.

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انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة بمكان العثور عليها ، و جاري نقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام .

و كان الطفل المذكور تغيب من الأمس، ولم تفلح محاولات العثور عليه ، إلى أن عثرت عليه قوة أمنية، ملقى بشارع بالقرب من قرية المصالحة و به طعنات بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا نجع حمادى قرية المصالحة طعنات جثة اجهزة الامن

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